Ex-São Paulo, Tiago Volpi é o artilheiro do Toluca em 2024

O ex-goleiro do São Paulo, Tiago Volpi, é o artilheiro do Toluca em 2024. O arqueiro chegou ao clube mexicano em 2022.

Segundo o Sofascore, Volpi, responsável por bater os pênaltis da equipe, marcou quatro gols em 14 jogos disputados neste ano. O primeiro foi anotado contra o Mazatlán, enquanto os outros saíram diante de Santos Laguna, Tigres e Pumas, todos pelo torneio Clausura da Liga MX (primeira divisão mexicana).

? Tiago Volpi é o artilheiro do Toluca em 2024! ??? ?? 14 jogos ?? 4 gols (!) ? 4 finalizações (4 no gol!) ? 100% conversão de chances claras (4/4!) ? 17 gols sofridos ? 32 defesas (21 em finalizações na área!) ? 7 defesas difíceis ? Nota Sofascore 7.04 pic.twitter.com/NZNyVtY2nh ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 19, 2024

O Toluca, atualmente na sétima colocação do Campeonato Mexicano, com 21 pontos somados, retorna aos gramados pela competição no próximo sábado, às 22 horas (de Brasília), diante do Pachuca, no Estádio Hidalgo.