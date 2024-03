Endrick projeta "bom ciclo" de Dorival na Seleção e mira vitórias em estádios de videogame

Aos 17 anos de idade, Endrick foi convocado para a Seleção Brasileira principal pela segunda vez, estando presente na primeira lista do novo treinador Dorival Júnior. O atacante do Palmeiras ressaltou o trabalho do técnico nos últimos clubes e contou o que espera para o novo ciclo do Brasil.

"Todos vimos o que o Dorival fez no Flamengo e São Paulo. Creio que vai ser um bom ciclo, nova equipe, novo treinador, nova comissão, tudo novo, né? Espero que eu possa contribuir com o que for pedido, não só eu, mas com todos os meus companheiros", disse.

OTIMISMO! ? Endrick se apresentou na segunda-feira (19) à Seleção Brasileira e, em sua chegada, demonstrou esperança pelo início do trabalho de Dorival Júnior. Ele também comentou a importância de enfrentar Inglaterra e Espanha em dois grandes palcos do futebol mundial,... pic.twitter.com/KjSiKumeY0 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 19, 2024

Nesta data Fifa, o Brasil fará dois amistosos: um contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, e outro diante da Espanha, no Santiago Bernabéu.

Endrick contou suas expectativas para as partidas que também servirão de preparação para a Copa América, que começa em junho deste ano.

"Sou um garoto novo, jogo muito videogame e conheço os dois estádios pelos jogos. Vi o quanto é majestoso aquilo, o quanto é grande, o quanto cabe de pessoas. Saber que eu vou estar jogando nesses dois estádios e contribuindo com a Seleção é muito importante. Espero que possa ser maravilhoso e que a gente saia com vitórias de lá", declarou.

O duelo contra a Inglaterra está marcado para o próximo sábado, às 16h (de Brasília). Já o embate com a Espanha será na outra terça-feira, às 17h30 (de Brasília).