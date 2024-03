Em boa fase no Bayer Leverkusen, Grimaldo rasga elogios ao técnico Xabi Alonso 

O lateral esquerdo Alejandro Grimaldo vive grande fase no Bayer Leverkusen e é um dos pilares da equipe comandada por Xabi Alonso. O defensor falou sobre o técnico nesta quinta-feira e rasgou elogios.

"Ele tem um pouco de tudo. Sabe ler os jogos e gerir o vestiário. Taticamente é um treinador ótimo. Sabe o que vai acontecer em cada momento do jogo e isso nos ajuda. Tive treinadores excelentes durante toda a minha carreira, tanto no Barcelona quanto no Benfica. Mas o Xabi é especial. Não há muitos treinadores assim no mundo do futebol. É verdade que está começando, mas já se vê que tem ideias e uma forma própria de transmiti-las. Estamos todos mostrando a nossa melhor versão", afirmou ao Marca.

O Bayer Leverkusen ocupa atualmente a liderança do Campeonato Alemão, com 70 pontos em 26 jogos, dez a mais do que o segundo colocado Bayern de Munique. A equipe está invicta na temporada. Ao todo, o clube venceu 33 vezes e empatou cinco.

Grimaldo fez as categorias de base no Barcelona e se transferiu para o Benfica em 2016. Ele atuou por sete anos em Portugal até partir para o futebol alemão no meio de 2023.

O lateral esquerdo está na sua temporada de estreia no Leverkusen e falou sobre a possibilidade de conquistar o título da Bundesliga, algo que seria inédito na história do clube.

"A Bundesliga me deixa muito entusiasmado. Chegar e, no meu primeiro ano, ganhar um título que o Bayer Leverkusen nunca ganhou, seria entrar para a história. É algo que quero e que a equipe quer, acredito que estamos no caminho certo. Disse que vinha para um projeto ambicioso, com um treinador ambicioso e que queria continuar ganhando. Sempre conquistei títulos durante minha passagem em Portugal e vim para aqui para poder ganhar ainda mais", declarou.

O português vem atuando em uma posição mais avançada nessa temporada, como um ala-esquerdo. Dessa forma, ele conta com números ofensivos positivos. São 37 partidas, 11 gols e 15 assistências em 2023/24.

Buscando o título do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen entra em campo no próximo dia 30 de março contra o Hoffenheim, na BayArena.