Elenco do Vasco vai realizar intertemporada em Atibaia

O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca na semifinal e, com isso, ficará quase um mês sem entrar em campo oficialmente. Assim, a comissão técnica vai realizar uma intertemporada no período.

O elenco vai viajar para Atibaia. O Vasco ainda não informou o período que os jogadores e comissão técnica vão pertencer no interior paulista, mas o objetivo é melhorar o desempenho da equipe, que sofreu nos últimos jogos.

A equipe carioca só volta a campo em abril, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco recebe o Grêmio, em São Januário, em data ainda a ser definida.

No último confronto entre as equipes, o Vasco se deu melhor e venceu por 1 a 0, naquela que seria a primeira vitória de Ramón Diaz no clube carioca.