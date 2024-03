Dorival comanda primeiro treino com o grupo da Seleção Brasileira completo em Londres

Nesta terça-feira, Dorival Júnior comandou a primeira atividade com a Seleção Brasileira completa em Londres, dias antes do amistoso contra a Inglaterra, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), no lendário estádio de Wembley. O técnico fez mistério e escondeu o treino tático com o grupo.

Os trabalhos foram abertos à imprensa por apenas 15 minutos, período de aquecimento dos jogadores. Pelo segundo dia consecutivo, a atividade aconteceu no CT do Arsenal, onde está concentrada a delegação brasileira.

No primeiro treino da equipe, na última segunda-feira, Dorival ainda não contava com o zagueiro Bremer e o goleiro Léo Jardim, que chegaram entre a noite de segunda e a manhã desta terça. Os atletas que atuaram por seus times no domingo também foram preservados.

Ao todo, foram cinco jogadores cortados por lesão: o goleiro Ederson, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli. Nos lugares deles, foram convocados Léo Jardim, Fabrício Bruno, Bremer, Pepê e Galeno, respectivamente.

A Seleção Brasileira continuará treinando no CT do Arsenal até quinta-feira. Nos próximos dias, Dorival Júnior deve começar a esboçar a equipe que será titular.

Na sexta-feira, véspera do amistoso contra a Inglaterra, o grupo fará o reconhecimento do gramado de Wembley. Em seguida, o Brasil segue para Madri, onde enfrenta a Espanha na terça-feira, no Santiago Bernabéu.