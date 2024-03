Courtois sofre nova lesão e deve desfalcar o Real Madrid até o final da temporada

Nesta terça-feira, o Real Madrid divulgou um boletim médico confirmando que o goleiro Thibaut Courtois teve constatada uma nova lesão. O atleta sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho direito durante o treino.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticado uma ruptura do menisco interno do joelho direito. A lesão ocorreu durante o treino de hoje. Evolução pendente", escreveu o clube espanhol

Parte médico de Courtois.#RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2024

O belga tinha acabado de se recuperar de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrido antes da temporada começar. Courtois retornou aos treinamentos apenas no início de março.

Era esperado que ele estivesse à disposição de Carlo Ancelotti para a reta final do Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid é líder, e para o duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Agora, o goleiro deve perder todo o restante da temporada e também pode se tornar dúvida para a disputa da Eurocopa em junho com a seleção da Bélgica.

Com passagens por Atlético de Madrid e Chelsea, Courtois chegou ao Real Madrid em 2018 e já disputou 230 jogos. Pelo clube merengue, conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, o Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões.