Corinthians fará ação na Arena no dia internacional da síndrome de down

Cerca de 40 pessoas assistidas pelo Instituto Olga Kos foram convidadas pelo Corinthians para um tour na Neo Química Arena na próxima quinta-feira (21).

O que aconteceu

Familiares e representantes da instituição também farão o tour, promovido pelo departamento cultural do Corinthians. Além de conhecer o campo, o grupo também visitará vestiários, camarotes e banco de reservas, entre outros espaços do estádio.

A data é reconhecida pela ONU desde 2012. O dia internacional da síndrome de down tem o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos e liberdades das pessoas com a trissomia do 21º cromossomo - que causa a síndrome.

Inclusão por meio de projetos artísticos, esportivos, científicos e culturais. Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos proporciona troca de experiências para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual ou física, abrindo espaço também para pessoas em vulnerabilidade social.