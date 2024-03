Veja as datas e onde assistir aos jogos do Corinthians na Sul-Americana

A Conmebol divulgou na noite de hoje (19) as datas, horários, locais e onde assistir aos jogos do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão está no grupo F da competição, junto com Argentinos Juniors, Racing-URU e Nacional-PAR.

A estreia do Alvinegro será no dia 2 de abril, contra o Racing, no Estádio Centenário (Montevidéu), às 21h30 (de Brasília), com transmissão do Paramount+ e SBT. Depois, os comandados de António Oliveira recebem o Nacional no dia 9, na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília), com transmissão da ESPN e Star+.

Na terceira rodada, o Corinthians vai até Buenos Aires no dia 23 do mesmo mês, no estádio Diego Armando Maradona, para enfrentar o Argentinos Juniors, às 21h30 (de Brasília), com transmissão de ESPN, Star+ e SBT. Posteriormente, no dia 7 de maio, o Coringão encara o Nacional no estádio Defensores Del Chaco às 19h (de Brasília), com transmissão de ESPN e Star+.

As duas rodadas finais do Timão serão em Itaquera, ao lado da Fiel Torcida. Na penúltima, o Corinthians recebe o Argentinos Juniors, no dia 14 de maio, às 21h30 (de Brasília), com transmissão de SBT e Paramount+. Já na última, encara o Racing, no dia 28, às 19h (de Brasília), com transmissão de ESPN e Star+.

O Alvinegro busca seu primeiro título de Sul-Americana. O máximo que a equipe conseguiu foi alcançar a semifinal do torneio, em 2019 e 2023.