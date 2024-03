Com sombra no banco, João Paulo afasta fantasma dos pênaltis e vira herói em classificação do Santos

O goleiro João Paulo viveu uma noite para lá de especial no último domingo, diante da Portuguesa, na Vila Belmiro. Decisivo para a classificação do Santos às semifinais do Campeonato Paulista, o jogador afastou um antigo fantasma e se transformou no herói do clube.

Unanimidade dentro da equipe ao longo dos últimos anos, o arqueiro começou a ser questionado pela torcida após o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores passaram a criticá-lo por algumas falhas na hora de sair do gol e, principalmente, por um fator específico: o mau retrospecto nos pênaltis.

O baixo índice de João Paulo nas penalidades já incomodava os santistas. Havia até quem pedisse para o jogador ser colocado no banco de reservas. A chegada de Gabriel Brazão, novo reforço para fazer sombra ao titular, colocou mais pressão sobre o arqueiro.

Porém, neste domingo, tudo mudou. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o jogador carregava em suas costas a responsabilidade de colocar o Santos de volta nas semifinais do Paulistão depois de cinco anos.

Ao início da disputa de pênaltis, João Paulo agarrou a segunda cobrança da Portuguesa, batida por Felipe Marques, e colocou o Peixe em vantagem. Mais tarde, Yeferson Quintana também acertou a trave. O Santos venceu por 4 a 2 e se garantiu na próxima fase do Estadual.

Com a defesa, o camisa número 1 virou o herói da classificação e foi celebrado pela torcida e pelos colegas no estádio. Ainda no tempo normal, ele já havia feito uma grande defesa em um chute de Henrique Dourado, no segundo tempo da partida.

Drama pessoal antes da glória

Antes de viver momentos de glória com a camisa do Santos, João Paulo enfrentou um drama em sua vida pessoal. Na semana passada, sua esposa, Juliane Costa, sofreu um grave acidente de carro. Na segunda-feira, um dia após o jogo, ela apareceu nas redes sociais para falar sobre o ocorrido.

Juliane não deu muitos detalhes do acontecimento, mas publicou um vídeo do seu carro bastante amassado, além de fotos dela no hospital, com muitos ferimentos no rosto, já recebendo os devidos cuidados médicos.

Ela também compartilhou mensagens trocadas com João Paulo após o acidente. Nelas, o goleiro aparece dizendo que "bens materiais" pouco importam e celebra a vida da esposa.

"Bem material não é nada. O que me importa é você estar bem. Nem sei o que faria, quero nem pensar. Glória a Deus por sua vida, amor. Eu te amo", escreveu o jogador para Juliane.

Esposa de João Paulo, Juliane compartilha fotos e mensagens trocadas com o goleiro após sofrer acidente de carro (Foto: Reprodução/Instagram)

Discreto, João Paulo não comentou o assunto em entrevista após a classificação, apenas celebrou o fato da equipe ter avançado de fase. Nas semifinais, o Peixe enfrentará o Red Bull Bragantino, que passou pela Inter de Limeira.

O duelo ainda não tem data, horário ou local definidos pela FPF, mas está previsto para 27 de março. De volta à semi do Paulistão, o Santos agora tenta retornar à grande decisão estadual depois de oito anos.