Com bom momento de Pedro Raul, Romero pode perder espaço como titular do Corinthians

O Corinthians fez uma reformulação praticamente completa no elenco para 2024 e trouxe novas caras para representar o clube ao longo da temporada. Um desses reforços foi o centroavante Pedro Raul que, para além dos gols, vive bom momento no clube.

O atacante marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, na última quinta-feira, e ajudou o time a garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Pedro Raul vem se consolidando como dupla de ataque de Yuri Alberto e já mostrou que pode contribuir atuando ao lado do camisa 9.

Com o bom momento vivido por Pedro Raul, que já agradou boa parte da Fiel Torcida, quem pode perder espaço como titular da equipe é Romero. O paraguaio teve um ótimo início de ano e era titular incontestável no ataque, mas pode acabar perdendo esse status.

O camisa 11 iniciou a temporada com tudo - marcou um lindo gol de voleio na estreia do Paulistão em plena Neo Química Arena. Voltou a participar de um tento novamente na derrota para o Novorizontino, dando a assistência para Yuri Alberto diminuir para o Timão.

Depois, passou em branco contra o Santos, mas foi às redes duas vezes contra o Botafogo-SP, no Estadual, e também contra o Cianorte, na Copa do Brasil. No entanto, não conseguiu manter o nível mostrado anteriormente e caiu de rendimento.

Romero participou de 13 dos 14 jogos do Corinthians neste 2024, seja como titular ou reserva. Esteve presente no 11 inicial 12 vezes, sendo que começou no banco em apenas uma - justamente contra o São Bernardo, em que Pedro Raul foi o titular ao lado de Yuri Alberto e Wesley. Romero entrou próximo aos 25 minutos da etapa final.

Pedro Raul, por outro lado, disputou cinco jogos na atual temporada e teve suas atuações mais consistentes jogando com Yuri Alberto, quando António Oliveira decidiu utilizar os dois atacantes juntos. Contra a Portuguesa, por exemplo, o técnico utilizou o 4-4-2, já que não pôde contar com Romero, suspenso.

Até aqui, o camisa 20 corintiano fez quatro partidas como titular e uma saindo do banco. O atacante balançou as redes duas vezes com gols decisivos, contra Santo André e São Bernardo, e vem se tornando peça importante do time, podendo inclusive substituir Romero no 11 inicial.

Enquanto isso, Romero vem de uma seca de quatro jogos sem balançar as redes - não marcou gols contra Ponte Preta, Santo André, Água Santa e São Bernardo. O jogador foi titular em três das quatro oportunidades, mas não conseguiu repetir o bom desempenho do início do ano.

Vale lembrar, porém, que apesar de ter chegado ao clube nesta temporada, Pedro Raul já desfalcou o Corinthians em mais jogos do que Romero. O paraguaio perdeu apenas um embate por suspensão, enquanto o brasileiro se lesionou após o duelo contra a Portuguesa e perdeu quatro partidas. Dessa forma, o fator físico também pode acabar influenciando na decisão de quem será titular.

Mas, no fim das contas, quem decide tudo é o técnico, e António Oliveira terá tempo para fazer testes e definir quem será titular ao lado de Yuri Alberto e Wesley. Isso porque o Corinthians ficará um belo tempo sem entrar em campo, visto que foi eliminado precocemente do Paulistão. Assim, voltará a campo apenas em meados de abril, quando iniciará a disputa pela Copa Sul-Americana.