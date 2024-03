Caso Robinho: 'STJ pedir vistas agora é rir na nossa cara', diz Juca Kfouri

O colunista Juca Kfouri criticou no Cartão Vermelho a possibilidade de pedido de vistas no STJ no julgamento do caso Robinho, marcado para amanhã (20). Para Juca, isso seria como "rir na nossa cara".

Julgamento do caso Robinho no STJ: "Se você nessa altura do campeonato pede vistas a um processo que vem de 2013, que redundou na condenação em três instâncias na Justiça italiana, que fez com que ele se refugiasse no Brasil, risse na nossa cara, vivesse na praia jogando futevôlei, indo a churrasco no Santos, dando entrevistas como deu, uma entrevista patética na Record. Algum juiz de uma alta corte brasileira ainda precisa examinar o caso? Passa a sensação que quer adiar, que quer procrastinar a decisão, e isso não colabora para que a sociedade brasileira se sinta juridicamente segura, não colabora.

'Pedir vistas nesse momento é rir na nossa cara': "Então, eu tenho honestamente a esperança que ninguém peça vista, que amanhã a gente tenha uma primeira decisão do STJ para que ele cumpra a pena no Brasil. Claro, aí ele vai recorrer ao STF, nada contra, esse é o caminho. Eu acho que pedir vistas nesse momento é um pouco rir na nossa cara".

