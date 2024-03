Bayern de Munique faz última proposta para renovar com Davies, alvo do Real Madrid

O Bayern de Munique segue se esforçando para manter Alphonso Davies em seu plantel. Depois de longas semanas de negociação, o clube bávaro decidiu não se estender mais e realizou uma proposta final ao canadense.

O contrato atual do lateral com o Bayern expira no ano que vem, e o Real Madrid está muito interessado no lateral esquerdo.

Segundo o jornal alemão Bild, o defensor de 23 anos pede um salário de 20 milhões de euros brutos (cerca de R$ 109 milhões) por temporada. Nesta proposta final, a equipe alemã oferece um contrato até 2029 com salário entre 13 e 14 milhões brutos. Caso Davies não aceite essa proposta, o Bayern irá concordar em vendê-lo ao Real Madrid.

Dazu führt Tuchel aus: "Serge #Gnabry ist zurück im Training, aber das ist noch zu früh, um ihn in den Kader zu nehmen. Alphonso #Davies ist auch wieder im Training, er wird im Kader sein. Kingsley #Coman, Sacha #Boey und Noussair #Mazraoui sind nicht im Kader."#SCFFCB pic.twitter.com/eNrYnMWWDf ? FC Bayern München (@FCBayern) February 29, 2024

Davies chegou ao Bayern em 2019 e foi peça fundamental para a conquista da Liga dos Campeões de 2019/20. Na atual temporada, soma um único gol em 26 jogos, além de três assistências.