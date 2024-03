Auxiliar do Corinthians fala de convocações de Romero e Félix Torres: "Representam bem nossa equipe"

Bernardo Franco, um dos auxiliares do Corinthians, falou sobre as convocações do praguaio Ángel Romero e do equatoriano Félix Torres para suas respectivas seleções nessa data Fifa. O profissional confessou que gostaria de ter a dupla treinando com o elenco, mas que está feliz de ver o zagueiro e o atacante representando bem o Timão no cenário internacional.

"Claro que gostaríamos de tê-los aqui, trabalhando nesse momento, mas ao mesmo tempo ficamos felizes de ter dois jogadores desse nível representando bem a nossa equipe. Então sabemos que eles vão trabalhar por lá e na volta deles vamos recuperar essa situação, de ideias, passar para eles da maneira mais rápida e tenho certeza que eles vão se adaptar rapidamente", comentou Bernardo à Corinthians TV.

Romero vai defender o Paraguai no amistoso contra a Rússia, na próximo segunda-feira (25). Já o Félix Torres estará em ação pelo Equador nos duelos amigáveis contra Guatemala, na quinta (21), e diante da Itália, no domingo (24).

Bernardo aproveitou para falar sobre a metodologia de trabalho da comissão técnica de António Oliveira nesse começo de passagem pelo Corinthians. Os profissionais vêm realizando um trabalho gradual, que deve ser intensificado com esse período sem jogos oficiais. A equipe só retornará aos gramados no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, pela estreia da Copa Sul-Americana.

"Na nossa chegada, priorizamos conhecer o elenco, tentar inserir as primeiras ideias e após esses jogos fizemos uma avaliação. Depois desse momento, conseguimos agora introduzir nossa metodologia de trabalho, nossas ideias, aumentar o repertório da equipe com e sem bola, consolidar comportamentos importantes. Ao mesmo tempo, aumentamos o entrosamento da equipe e os níveis de força física, que precisamos elevar", complementou.

O Corinthians vai realizar um jogo-treino contra o Santos, na sexta-feira, na Vila Belmiro. A ideia é que o Timão faça mais um amistoso antes do retorno dos jogos oficiais, para manter o ritmo dos atletas em dia.

"Nós gostaríamos de estar em competição, essa é uma preocupação da comissão técnica. Por isso estamos bsucando amistosos, para manter ritmo de jogo, dentro dessas situações que vamos preparar a equipe para as competições que estão chegando. Esses dias estão servindo para alinhar ideias e criar uma base para a sequência da temporada", finalizou.

O elenco do Corinthians volta a treinar na manhã desta quarta-feira e já inicia concentração no CT até o jogo-treino contra o Peixe. O técnico António Oliveira, que passou três dias com a família em Portugal, já retornou ao Brasil e comandou as atividades dessa terça.