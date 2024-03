Autor de hat-trick pelo Palmeiras, Flaco López é eleito craque das quartas de final do Paulistão

O atacante Flaco López, do Palmeiras foi eleito o craque das quartas de final do Campeonato Paulista, que aconteceu no último fim de semana, com 47,6% dos votos. O argentino marcou três gols na goleada do Verdão por 5 a 1 sobre a Ponte Preta.

A votação foi feita no perfil do Paulistão, na rede social X. O artilheiro do Verdão superou Thiago Borbas, do Red Bull Bragantino, Rômulo, do Novorizontino, e João Paulo do Santos, todos jogadores decisivos nas classificações de seus times à semifinal.

CRAQUE DAS QUARTAS! ?

Flaco López foi o escolhido pela galera como #CraqueDasQuartas do Paulistão Sicredi, com 47,6% dos votos! A votação foi aqui no X! #Sportingbet #publi pic.twitter.com/ld6YKuGayT ? Paulistão (@Paulistao) March 19, 2024

Thiago Borbas fez dois gols na vitória do Bragantino por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira. Já Rômulo balançou a rede do São Paulo no empate por 1 a 1. Posteriormente, o Tigre avançou nos pênaltis. Já João Paulo defendeu uma cobrança da Portuguesa na disputa de pênaltis.

Com os três gols contra a Ponte Preta, Flaco chegou dez gols na temporada. Dessa forma, se isolou na artilharia do Paulistão. O argentino superou sua marca da última temporada, quando balançou a rede em oito oportunidades em 41 jogos.

O Palmeiras mais de uma semana livre antes de disputar a semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão tem como próximo adversário o Novorizontino. Data, horário e local da partida decisiva ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol em Conselho Técnico ainda nessa semana.