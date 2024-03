António Oliveira retorna para comandar treino no Corinthians; veja como foi

O técnico António Oliveira retornou ao CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta terça-feira para comandar os treinos no Corinthians. O treinador foi liberado das atividades de segunda para resolver assuntos pessoais.

O meia Igor Coronado, que se recupera de lesão na coxa direita, trabalhou no gramado acompanhado do fisioterapeuta Lucas Freitas. Maycon, com a mesma contusão, trabalha com a fisioterapia na parte interna.

Depois de uma ativação física na academia do CT, o restante dos atletas foi para o aquecimento no Campo 1. Orientados pelo preparador físico Reverson Pimentel, os jogadores tiveram um circuito de treinos físicos antes do trabalho com bola.

No Campo 2, o técnico António Oliveira comandou uma atividade de enfrentamento seguido por minijogos em espaço reduzido.

Nesta quarta, o elenco terá treino em dois períodos, dando sequência à preparação da equipe para as próximas competições.

Na sexta, o Corinthians fará um jogo-treino contra o Santos, na Vila Belmiro. O Timão deve voltar a campo de forma oficial na semana do dia 3 de abril, para a estreia da Copa Sul-Americana.

auto: