Andreas Pereira destaca aprendizados e cobranças no Brasil e celebra retorno à Seleção: "Um sonho"

O técnico Dorival Júnior, que ainda fará sua estreia no comando da Seleção Brasileira, promoveu alguns retornos de jogadores o time nacional. Um deles foi a do meia Andreas Pereira, atualmente no Fulham, que volta a defender o Brasil depois de seis anos. O jogador celebrou a nova oportunidade, enfatizou a escolha por defender o País e destacou os aprendizados quando jogou no Flamengo, onde teve sua primeira experiência em solo brasileiro.

"Não tenho palavras para falar sobre a importância (da convocação). Todos sabem pelo que passei no Flamengo, como foi difícil minha lesão no Fulham no final dessa temporada. Para mim é gratificante saber que estou sendo acompanhado, estou sendo monitorado. Fiquei feliz pela visita do Dorival, conversou com a gente e foi muito importante para mim. Essa convocação é um sonho se tornando realidade e estou aqui para defender o Brasil da melhor forma. É muito bom estar aqui, é uma honra fazer parte da Seleção, especialmente nesse novo começo. Para mim, voltar depois de seis anos é um sonho se tornando realidade. Trabalhei duro para estra aqui e estou feliz de ter essa nova oportunidade de defender meu país e especialmente contra a Inglaterra, que me deu a oportunidade de e mostrar meu futebol e ter chance de voltar à seleção. É um jogo especial para mim e minha família", disse.

Andreas teve sua primeira chance na Seleção principal com Tite, em um amistoso contra El Salvador, em 2018, depois da disputa da Copa do Mundo daquele ano. O jogador de 28 anos destacou a importância de jogar no Brasil para se reconectar com a torcida brasileira. Ele destacou os aprendizados que teve enquanto jogou no Flamengo.

"A volta para o Brasil, ida para o Flamengo, no caso, foi muito importante para mim para me reconectar com o povo brasileiro. Como sempre joguei fora, na Europa, era muito importante ter essa conexão coma torcia brasileira. Me identifiquei e muito e me senti à vontade. São raros jogadores que voltaram para a Europa e jogaram em alto nível. Só tenho que agradecer a Deus que tive essa oportunidade e estou desfrutando cada momento", disse.

"Aprendi muito no Brasil de carregar a responsabilidade, ser cobrado, viver o céu e o inferno. Foi difícil sim, fiquei mentalmente mais forte. Isso me ajudou a fortalecer e voltar a jogar na Europa e buscar essa vaga na Seleção. O mais importante é buscarmos nossa responsabilidade. Saber que o torcedor brasileiro vai cobrar e tem todo direito disso. Estamos representando o Brasil e com isso vem uma responsabilidade imensa. Sei o que tenho que fazer aqui e, como grupo, vamos entregar todos juntos", destacou.

Com bom conhecimento da Premier League, Andreas Pereira conhece bem alguns dos jogadores que jogarão com o Brasil. Para ele, apesar da qualidade da liga da Inglaterra e dos jogadores que disputam a competição, a Seleção Brasileira chega como favorita para o duelo que acontece neste sábado, em Wembley, às 16 horas (de Brasília).

"Acho que a Seleção Brasileira sempre vai ser favorita contra qualquer time em qualquer época do futebol. è a seleção maior do mundo. Sabemos da qualidade deles, que tem bons jogadores. Respeitamos a Inglaterra, mas sabemos que nosso grupo é forte. Conheço vários jogadores, mas conhecendo nosso elenco também vejo coisas boas, temos qualidade. Estamos tranquilos. Exaltar um ou outro é difícil, tem uma equipe muito boa no geral. Conhecendo pode ajudar muito, sabemos os pontos fortes deles, as características dos jogadores. Jogar contra no dia a dia é diferente do que analisar e ver como jogam. Isso ajuda muito para enfrentá-los no sábado", finalizou.