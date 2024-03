Além de Dorival, Seleção Brasileira conta com oito estreantes para amistosos

Dorival Júnior não é o único que está vivendo seus primeiros dias na Seleção Brasileira. Dos 26 jogadores chamados pelo treinador, oito deles apareceram na convocação pela primeira vez.

Os atletas calouros do Brasil são: os goleiros Léo Jardim, do Vasco, e Rafael, do São Paulo, os zagueiros Fabricio Bruno, do Flamengo, Beraldo, do PSG, e Murilo, do Palmeiras, o meia Pablo Maia, do São Paulo, e os atacantes Savinho, do Girona, e Galeno, do Porto.

Destes oito atletas, apenas cinco figuravam na primeira lista de Dorival. Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno foram chamados para substituir atletas cortados por conta de contusões.

Estes não são os únicos com pouca experiência na Seleção Brasileira. Dos 26 convocados, apenas oito figuravam entre os representantes do país na Copa do Mundo de 2022: Danilo, Bremer, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr., Rodrygo, Richarlison e Raphinha.

O Brasil fará dois amistosos nesta data Fifa: um contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), e outro contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, na outra terça-feira, às 17h30.