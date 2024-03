Abel Ferreira reforça desejo de seguir no Palmeiras: "Dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado"

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi convidado para o Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que aconteceu em Portugal, nesta terça-feira. O treinador indicou que dificilmente deixa o clube nos próximos anos, além de destacar o fato que se sente valorizado pela equipe.

"O clube onde eu estou é um clube que me valoriza, que me reconhece, onde te sentes parte do processo. [...] Eu estou bem onde estou, estou onde quero estar, a minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar e dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado", admitiu Abel Ferreira.

Antes de chegar ao Verdão, Abel Ferreira ainda não tinha conquistado nenhum título em sua carreira como treinador. O português destacou a oportunidade que recebeu do clube, em 2020, quando estava no PAOK, da Grécia.

"Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo o meu potencial, porque só com bons jogadores e com uma estrutura que luta para ser campeão é que tu podes mostrar todo o teu potencial. É como os jogadores, para seres campeão tens de te juntar aos melhores e foi o que fiz", seguiu Abel.

Abel Ferreira tem um trabalho consolidado no Palmeiras, onde está desde 2020. Pelo clube, o treinador venceu nove títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), duas Taças Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023).

Sob comando do treinador, o Palmeiras tem a possibilidade de faturar o tricampeonato consecutivo do Estadual. O clube avançou à semifinal depois de golear a Ponte Preta, por 5 a 1. Agora enfrenta o Novorizontino em busca de uma vaga na decisão.

No fim da última temporada, Abel Ferreira recebeu propostas para deixar o Palmeiras. Contudo, o treinador optou por ficar e renovou seu contrato com a equipe até dezembro de 2025.