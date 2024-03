Zagueira do Corinthians, Tarciane revela expectativas para o Brasileirão feminino e projeta duelo contra o Grêmio

O Brasileirão feminino 2024 teve seu pontapé inicial e as 'Brabas' do Corinthians feminino estreiam nesta segunda-feira, fora de casa, contra o Grêmio, a partir das 20 horas (de Brasília). As pentacampeãs, que venceram as últimas quatro edições de forma consecutiva, entram como favoritas.

Com um elenco recheado de peças, um dos principais destaques da equipe alvinegra é a zagueira Tarciane, que chegou ao clube 2021. Tarciane, que é tricampeã brasileira aos 20 anos, falou sobre o que espera da disputa do torneio que jogará pela quarta vez.

"É uma alegria poder jogar mais um Brasileiro, é um campeonato que eu gosto muito, é o principal do país, e a cada ano fica mais disputado. O foco é o mesmo de sempre, pensar jogo a jogo, sempre procurando ser melhor e evoluir ao longo do ano para representar a camisa do Corinthians", afirmou a defensora.

Tarciane ainda projetou o confronto de estreia contra o Grêmio e destacou a importância de conquistar um bom resultado já no início da competição.

Bom dia, Fiel! Chegou o dia de estrear no Brasileirão e vamos juntas encarar os desafios de mais uma temporada ?? Pra cima, Brabas ? pic.twitter.com/ATYdHRqfpO ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 18, 2024

"Todos os jogos são muito difíceis e jogando na casa delas, com certeza virão para tentar o resultado, então precisamos estar muito focadas nessa partida. Nosso objetivo é o de buscar o melhor resultado lá para tentarmos estar sempre brigando nas primeiras posições", disse a zagueira.

Em grande fase, Tarciane também vem buscando seu espaço na Seleção Brasileira. Após participar do vice-campeonato da Copa Ouro, a jogadora recebeu nova convocação na última sexta-feira, desta vez para a disputa da She Believes Cup, no mês de abril.

"Estar com a Seleção na Copa Ouro foi uma experiência incrível, fizemos um grande trabalho e ser convocada agora novamente é a realização de mais um sonho, mas agora meu objetivo total está no Corinthians, em realizar mais uma grande temporada e manter o clube no topo, sempre brigando pelos campeonatos", finalizou a atleta.