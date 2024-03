Vini Jr. cita alta expectativa para defender a Seleção e projeta jogo no Bernabéu: "Minha casa"

Nesta segunda-feira, Vinícius Júnior se apresentou à Seleção Brasileira em Londres. Em sua chegada ao hotel onde a delegação está hospedada, o atacante falou sobre a emoção de poder defender o seu país.

"Expectativa muito alta. Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira. Cada vez estamos mais preparados para o nosso próximo objetivo que é a Copa América e se preparar agora com grandes jogos", disse o atacante de 23 anos.

A Seleção vai jogar dois amistosos, contra Inglaterra e Espanha. Vini Jr. comentou sobre a importância de enfrentar equipes deste nível.

"Sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer um futebol bonito", contou.

MAIS CRAQUES CHEGARAM! ?@vinijr também se apresentou em Londres e disse que estar novamente com a Seleção Brasileira é "como se fosse a primeira vez". ?? Além de Vini, Gabriel Magalhães também chegou e se juntou à delegação. ?? ?: @lesley_ribeiro/CBF pic.twitter.com/CuryxHTPQR ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2024

A partida contra a seleção espanhola, aliás, vai ser disputada no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O atacante contou sobre o sentimento de jogar no estádio do time que defende.

"Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da Seleção que é sempre o mais importante", relatou.

O primeiro compromisso do Brasil é neste sábado diante da Inglaterra, às 16 horas (de Brasília) em Wembley. Na próxima terça, encara a Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu.