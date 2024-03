Titular do Santos, Pituca fala sobre dificuldades encontradas pela equipe: "Portuguesa não quis jogar"

O volante Diego Pituca, titular absoluto do Santos, falou sobre o atual momento da equipe. Apesar do Peixe estar garantido na semifinal do Campeonato Paulista, muitos torcedores questionam o nível de desempenho mostrado pelo conjunto, especialmente em comparação ao começo de competição, quanto o time estava "voando".

O jogador admitiu que o grupo tem que melhorar em alguns aspectos, mas ponderou que a Portuguesa, no jogo de domingo, "não quis jogar". Os times empataram em 0 a 0, mas o Santos levou a melhor nas penalidades máximas, por 4 a 2, e passou pelas quartas de final.

"Difícil dizer (queda do time). A gente sabe que temos que melhorar bastante, mas hoje (domingo) foi um jogo diferente, a Portuguesa não quis jogar. Nós tentamos criar chances. Nós oscilamos, mas já estamos retomando o que fizemos no começo do Campeonato Paulista", comentou Pituca em entrevista à TNT.

O Santos teve 67% de posse de bola na Vila Belmiro, contra 33% da Portuguesa. Os números de finalizações, porém, foram equilibrados, com 13 dos mandantes e 11 dos visitantes, segundo o Sofascore.

Pituca aproveitou para falar da parte física da equipe, ponto que vem sendo debatido entre os torcedores. O volante afirmou que isso não é um problema para os jogadores.

"Como a gente joga direto, a parte física está muito boa. Quando enfrentamos um time como a Portuguesa, precisamos atacar toda hora, e isso desgasta. Estamos bem fisicamente, correndo, lutando, mas tem jogos que toda hora você tem a bola e isso dificulta para a gente nesse sentido", comentou Pituca em coletiva.

Agora, os jogadores do Santos terão dois dias de folga antes de voltarem aos treinamentos, na quarta-feira. A expectativa é que ocorra um jogo-treino no sábado, pelo período da manhã, contra o rival Corinthians.

O Peixe voltará a jogar de forma oficial depois da data Fifa, que acontece entre os dias 18 e 26 de março. As semifinais do Paulistão estão marcadas para o dia 27, mas ainda não se sabe o horário do duelo contra o Red Bull Bragantino. O outro jogo desse estágio vai ser entre Palmeiras e Grêmio Novorizontino.