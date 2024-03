Técnico do São Paulo diz por que James não bateu pênalti: "Precisamos do feedback do atleta"

A ausência de James Rodríguez entre os cobradores de pênalti do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino chamou atenção. Muitos torcedores questionaram o fato de o colombiano não ter assumido a responsabilidade na marca da cal, e o técnico Thiago Carpini explicou o motivo após a eliminação de sua equipe.

"Quando a gente desenha uma situação como essa, temos um relatório, trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti. Temos o aproveitamento de cada um, mas também precisamos ter o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro para bater. O atleta pode não estar seguro consigo mesmo. Temos que entender esses processos e tomar as decisões", afirmou.

Carpini não deixou claro se James Rodríguez foi omisso em um momento decisivo da eliminatória, mas indicou que ele não pediu para cobrar uma das penalidades. Vale lembrar que o colombiano errou a cobrança nas quartas de final da Copa Sul-Americana do ano passado, contra a LDU, o que custou a classificação do São Paulo no torneio.

"Ele não falou que não ia bater, que não estava confiante. Abrimos a conversa, os atletas se manifestaram e respeitamos. Esperamos a tomada de decisão do atleta. Se não acontecer, a gente respeita. Temos que enaltecer a coragem do Diego [Costa], que treinou bem, é a primeira vez que isso aconteceu. Seguimos sem procurar culpados, sem caça às bruxas. Caímos de pé e seguimos trabalhando, convictos do que está sendo feito", prosseguiu Carpini.

Acionado já na reta final da partida, James Rodríguez até tentou dar outra dinâmica para o São Paulo, mas faltou tempo. Muitos questionamentos surgiram sobre o porquê de o colombiano não ter entrado em campo antes, e o treinador do São Paulo também justificou o momento que o meia foi acionado.

"A gente tinha programado de evoluir as cargas dele de maneira gradativa. Essa semana não conseguimos evoluir, foi uma semana complicada para ele após o jogo contra o Ituano. Houve alguns sustos, não foi identificada lesão, mas ele perdeu quase a semana toda, fazendo trabalho adaptado. Não esteve com o grupo, não fez todo o trabalho principal. Fez um trabalho adaptado, respeitando esse processo de dor, de fadiga, após o jogo contra o Ituano", concluiu.