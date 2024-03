Técnico do Novorizontino vê Rômulo como novo Veiga: 'Semelhança é grande'

Técnico do Novorizontino, Eduardo Baptista comparou o meio-campista Rômulo, destaque do time que reforçará o Palmeiras após o Paulistão, com Raphael Veiga, em entrevista ao De Primeira.

Eduardo Baptista vê "semelhança muito grande" de Rômulo com Veiga, com quem trabalhou no Palmeiras em 2017. Ele destacou a qualidade técnica e a versatilidade do atleta de 22 anos. Rômulo foi anunciado pelo clube em fevereiro e enfrentará sua futura equipe na semifinal do campeonato.

'Comparo Rômulo com o Raphael Veiga': "O Rômulo faz muito bem o número 8, faz um segundo volante com maestria, ele foi decisivo assim na Série B no ano passado. Ele faz um 10, um meia que joga de costas, é dinâmico, marca, não é um meia que fica esperando a bola no pé para fazer o passe, é um meia que recebe, se tiver espaço avança com bola, se tiver pressionado ele gira, serve os companheiros e entra na área para finalizar, como ele fez ontem. E é um jogador beirada também, é um 11. É um jogador que o Palmeiras busca, eu cito como exemplo o Veiga, eu cheguei em 2017 no Palmeiras juntamente com o Veiga".

'Rômulo é muito técnico e tem espaço para evoluir': "Há uma semelhança muito grande, são dois jogadores muito técnicos, que precisavam de um tempo de aprimoramento físico e técnico para evoluir para o tamanho que o Palmeiras é. O Veiga hoje é uma realidade, um dos melhores ponta-de-lança do nosso país, e o Rômulo tem todo esse caminho. Eu falo sobre isso com o Rômulo, da experiência que eu tive com o Veiga, vejo as personalidades muito parecidas. Acredito que com o Abel e com toda estrutura do Palmeiras, ele é um menino que tende a evoluir muito ainda no decorrer dos anos".

Rômulo no Palmeiras: "O Rômulo é um jogador muito maduro, tenho conversado bastante com ele. Nos meus cálculos, a gente poderia enfrentar o Palmeiras e ele ter de lidar com essa situação. Independente do Palmeiras ou não, tenho falado para ele que está saindo de uma equipe pequena para um grande time, vencedor, com grandes jogadores, grande treinador, e quanto mais nessa reta final de Novorizontino ele aproveitar como ele está aproveitando (ele foi decisivo contra o Corinthians, contra o Santos na Vila Belmiro e ele foi decisivo ontem no Morumbi), quanto mais ele aproveitar essas situação, maior vai ser o tamanho dele, o respeito dele na equipe do Palmeiras. A gente tem trabalhado muito isso, ele é um menino maduro, tem trabalhado bastante. Eu converso um pouco com ele sobre o que conheço do Palmeiras, digo que a partir do momento que ele pisar lá, ele se interne ali dentro do CT, absorva, beba de toda a água que tiver lá, porque vai favorecê-lo".

Confira o De Primeira na íntegra