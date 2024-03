Sub-20 do Palmeiras faz primeiro teste no gramado do Allianz Parque após reforma

Nesta segunda-feira, o gramado do Allianz Parque foi testado pela primeira vez após todo imbróglio entre Palmeiras e WTorre. O time sub-20 do Verdão realizou uma atividade no estádio nesta manhã.

No campo, estavam os jogadores das categorias de base, o auxiliar técnico Victor Castanheira e membros do Departamento de Futebol Profissional e de Base.

O elenco sub-20 vai fazer mais um teste no gramado do Allianz nesta terça-feira. Ainda não tem uma expectativa para o time profissional testar a nova grama sintética.

A WTorre avisou que o clube não poderá usar o estádio entre quarta-feira e domingo. Isso porque será montada a estrutura de um show que acontece no Allianz Parque no sábado.

Em meio a este cenário, não é certo se a semifinal será na casa alviverde. Isso depende das avaliações dos jogadores e também da nova vistoria da FPF, que vetou o estádio de receber os jogos do Campeonato Paulista no começo de fevereiro.

O Palmeiras recebe o Novorizontino nas semifinais do Estadual. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu data, horário e local do embate. O mando é do Verdão. Caso o Allianz ainda não esteja apto, o jogo deve ser na Arena Barueri.

A equipe de Abel Ferreira não joga no Allianz Parque desde o dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos, por 2 a 1, no único duelo que aconteceu lá na temporada. Depois disso, o clube informou que não jogaria mais no local até as condições do gramado serem melhoradas.

Recentemente, a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para gestão do estádio, deu ao Verdão um cronograma de finalização da obra, informando que o campo estaria disponível para ser testado no sábado. Nesse dia, porém, o Palmeiras tinha o duelo decisivo contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão.

A empresa havia dado o prazo de conclusão da obra no dia 12 de março, mas não foi possível cumpri-lo, já que os lotes de cortiça que foram aplicados ainda não haviam sido liberados pela Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Ao todo, 22 toneladas de material foram importados de Portugal.