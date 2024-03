Sorteio da Libertadores é hoje: veja regras e quem seu time pode enfrentar

Hoje (18), a partir das 20h (de Brasília), o sorteio da fase de grupos da Libertadores vai definir os jogos de todos os participantes do torneio de clubes mais importante do continente. O evento será realizado na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai.

O UOL acompanhará cada detalhe do sorteio em uma live especial no canal do UOL Esporte no YouTube. A transmissão começa às 20h e é grátis.

Como funciona

Ao todo, são 32 times, sendo 28 classificados dos campeonatos e copas nacionais e mais quatro que avançaram da fase preliminar da competição.

As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada.

Para o sorteio, os clubes foram divididos em quatro potes. O escalonamento ocorre de acordo com critérios da Conmebol.

O único time que já sabe em qual grupo estará é o Fluminense, atual campeão da competição e que será cabeça de chave do grupo A.

Os grupos serão formados por uma equipe de cada pote, sendo que times do mesmo país não podem cair na mesma chave. Porém, há uma exceção. Os times que se classificaram pela pré-Libertadores podem enfrentar equipes do mesmo país. Ou seja, o Botafogo pode cair no grupo de outro brasileiro.

Confira as equipes de cada um dos potes

Pote 1

Fluminense

Palmeiras

River Plate

Flamengo

Grêmio

Peñarol

São Paulo

LDU

Pote 2

Atlético-MG

Independiente del Valle

Libertad

Cerro Porteño

Estudiantes

Barcelona de Guayaquil

Bolívar

Junior Barranquilla

Pote 3

San Lorenzo

The Strongest

Universitario

Deportivo Táchira

Rosario Central

Alianza Lima

Millonarios

Talleres-ARG

Pote 4

Caracas

Liverpool-URU

Huachipato

Cobresal

Palestino

Colo-Colo

Botafogo

Nacional-URU

Regulamento

A fase de grupos da Libertadores é disputada em turno e returno, totalizando seis partidas para cada equipe.

Os dois melhores classificados na chave avançam para o mata-mata. O terceiro colocado vai disputar a Sul-Americana. O último do grupo estará eliminado.

As fases de mata-mata são disputadas em jogos de ida e volta, sem saldo qualificado (gol fora de casa não vale mais). A final será realizada em jogo único.