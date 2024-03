São Paulo: Chamado de burro, Carpini vê 1ª crise e prova do próprio veneno

Thiago Carpini está vivendo a primeira turbulência no comando técnico do São Paulo após a eliminação para o Novorizontino no Paulistão.

O que aconteceu

Carpini foi chamado de burro por parte da torcida que esteve no Morumbis durante a partida contra o Novorizontino. Muitos torcedores ficaram incomodados com o fato de o técnico demorar para colocar James Rodríguez na partida — posteriormente, ele explicou que o colombiano teve problemas na preparação durante a semana.

Com a derrota nas penalidades, mais torcedores demonstraram a indignação com o técnico. A torcida tricolor não gostou das alterações que Carpini fez durante o jogo: entraram Erick, Michel Araújo (que desperdiçou sua penalidade), Igor Vinícius e James Rodríguez. Galoppo, que tem prestígio com a torcida, ficou o jogo todo no banco de reservas.

Apesar da rejeição por parte da torcida, o técnico afirmou em entrevista coletiva que tem respaldo da diretoria e dos jogadores: "A gente segue convicto, trabalhando, me sinto respaldado [pela direção]. Essa semana foi um ambiente que tínhamos muita confiança pro jogo de hoje, tanto da diretoria quanto do elenco. Isso me motiva. Acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada muito boa, sei o quanto esse elenco é capacitado".

Carpini tem a seu favor o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e a quebra do tabu de quase 10 anos sem vencer o Corinthians na Neo Química Arena.

Carpini prova do próprio veneno

São Paulo e Água Santa se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Paulista Imagem: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

No Paulistão do ano passado, Carpini era o técnico do Água Santa. O time de Diadema foi o algoz do São Paulo nas penalidades também nas quartas de final.

O Água Santa chegou à decisão e venceu o jogo de ida contra o Palmeiras, mas acabou sendo goleado na volta no Allianz Parque e acabou ficando com um vice.

O trabalho à frente do Netuno fez Carpini ganhar notoriedade. Após a campanha no Paulistão, o treinador chamou a atenção do Juventude e conseguiu o acesso à elite do futebol no time gaúcho — no início do ano, chegou ao São Paulo.