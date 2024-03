Palmeiras: Jogador do Novorizontino vai enfrentar seu futuro time na semi

O meio-campista Rômulo, do Novorizontino, vai encarar na semifinal do Paulistão seus futuros companheiros de equipe no Palmeiras. O Tigre do Vale se classificou ao eliminar o São Paulo nos pênaltis ontem (17).

O que aconteceu

Rômulo foi anunciado pelo Palmeiras em 20 de fevereiro deste ano. O anúncio aconteceu logo após a 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Ele vai se juntar ao elenco após o término do estadual. O atleta de 22 anos assinou vínculo até o fim de 2028.

O Palmeiras adquiriu 70% dos direitos do meio-campista. O Novorizontino ficou com os outros 30%, mas valores não foram divulgados pelas partes envolvidas.

Ontem, ele fez o gol do Novorizontino contra o São Paulo. Após empate por 1 a 1, o time do interior se classificou nos pênaltis.

Rômulo assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2028 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Ao ser perguntado sobre o futuro destino, após a partida diante do São Paulo, o meia preferiu evitar criar expectativas e disse que o momento agora é de comemorar.

Quero fazer o meu melhor dentro de campo [...] Temos que comemorar bastante agora, aproveitar esse momento que é único e depois já começar a pensar no próximo jogo Rômulo, em entrevista à CazéTV

Quais os confrontos das semifinais

O Palmeiras encara o Novorizontino, enquanto o Santos pega o Red Bull Bragantino. As partidas acontecem no dia 27 de março.

Os confrontos das semifinais são em jogo único. Ou seja, quem vencer avança. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Apenas a final será ida e volta. O término do Paulistão está previsto para 7 de abril (domingo).