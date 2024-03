Quem são os convocados que chegam à seleção eliminados nos Estaduais

Dorival Júnior terá nove jogadores que atuam no Brasil no grupo da seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Destes, quatro chegam após eliminações nos Estaduais.

Na seleção, fora do Estadual

A lista dos desclassificados tem dois goleiros: Rafael e Léo Jardim. O primeiro caiu nos pênaltis com o São Paulo contra o Novorizontino no Paulistão, e o segundo foi derrotado junto do Vasco pelo Nova Iguaçu no Carioca.

Outros dois jogadores que fecham a lista dos eliminados são meio-campistas: Pablo Maia e André. Maia é colega de Rafael no São Paulo, enquanto André caiu do Carioca junto do Fluminense, eliminado pelo Flamengo.

Na seleção, classificado no Estadual

Por outro lado, cinco jogadores se apresentam após conquistarem classificações por seus times.

O goleiro Bento esteve em campo no primeiro jogo da semifinal do Paranaense com o Athletico-PR e conquistou a vitória contra o Operário.

Fabricio Bruno e Ayrton Lucas, do Flamengo, estão na final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Murilo e Endrick, do Palmeiras, estão na semifinal do Paulistão contra o Novorizontino.

Quando a seleção joga?

O Brasil encara a Inglaterra, em Wembley, no próximo sábado (23), e a Espanha, na terça-feira (26), no Santiago Bernabéu.