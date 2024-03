Quarteto do Flamengo se apresenta à seleção do Uruguai: "Flauruguay"

Nesta segunda-feira, o quarteto de jogadores uruguaios do Flamengo se apresentou para a seleção do Uruguai junto com o restante dos convocados. Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Matías Viña estarão à disposição de Marcelo Bielsa.

O perfil oficial da equipe uruguaia publicou em seu perfil oficial no "X" uma foto com os quatro atletas. O Flamengo respondeu a publicação e escreveu: "Flauruguay".

Os quatro estiveram em campo pelo clube carioca no último sábado diante do Fluminense. Varela, Arrascaeta e De la Cruz foram titulares no confronto. Vina, por sua vez, substituiu Ayrton Lucas aos 17 minutos do segundo tempo.

O jogo terminou empatado em 0 a 0 e garantiu a classificação rubro-negra para a final do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu na partida de ida por 2 a 0. Na decisão do Estadual, o time vai enfrentar o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco, no último domingo.

O Uruguai vai disputar dois amistoso nesta data Fifa como preparação para a Copa América no meio do ano. O primeiro compromisso é neste sábado, contra a seleção do País Basco, às 16 horas (de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Na próxima terça-feira, a Celeste enfrenta a Costa do Marfim, às 16h30, no estádio Félix-Bolaert, em Lens, na França.