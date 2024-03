Programação do Santos: elenco ganha dois dias de folga e deve ter jogo-treino contra Corinthians

O elenco do Santos ganhou dois dias de folga após a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista diante da Portuguesa, no último domingo. O Peixe empatou em 0 a 0 com a Lusa no tempo normal, mas levou a melhor nas penalidades máximas, por 4 a 2, para delírio da Vila Belmiro.

Os jogadores, portanto, só retornarão ao CT Rei Pelé na quarta-feira, iniciando a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino pela semifinal do Estadual. Por conta da data Fifa, o jogo está programado, a princípio, para acontecer no dia 27 deste mês.

Mas antes disso, existe a possibilidade do Santos participar de um jogo-treino contra o Corinthians. Diretoria e comissão técnica do Alvinegro Praiano estão confiante que o encontro com o rival vai acontecer no próximo sábado, na Vila Belmiro, às 10 horas (de Brasília). Na quarta, quinta e sexta-feira o plantel trabalhará normalmente sob as ordens de Fábio Carille.

A atividade contra o Corinthians, mesmo que não seja oficial, pode ser importante para o Peixe, que vai se preparar para a semifinal do Campeonato Paulista diante do Red Bull Bragantino. Já o Timão busca ser testado antes de voltar aos gramados, no começo de abril, quando começa a Copa Sul-Americana.

O Santos voltou a uma semifinal de Campeonato Paulista depois de cinco anos e mira um título que não conquista desde 2016. Agora, nesse período sem jogos, o foco de Carille e sua comissão técnica será fortalecer o coletivo da equipe, que deixou a desejar nos últimos cinco compromissos.