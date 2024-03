Por lesão, meio-campista Pulgar, do Flamengo, é cortado da seleção do Chile

O Flamengo terá duas semanas para trabalhar antes das finais do Campeonato Carioca. O objetivo é manter o bom momento da equipe, mas o adversário não será fácil, já que o Nova Iguaçu vem embalado depois de eliminar o Vasco, no Maracanã.

Alguns jogadores serão ausências durante o período de treinamento, pois foram convocados para suas respectivas seleções. É o caso de Fabrício Bruno, chamado para defender o Brasil, e do quarteto uruguaio formado por Viña, De La Cruz, Varela e Arrascaeta.

Outro que havia sido convocado era o volante Pulgar. No entanto, o jogador acabou cortado da seleção do Chile nesta segunda-feira.

A federação anunciou que Pulgar sofreu uma lesão no quadríceps. O meia saiu machucado no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Assim, permanecerá no Rio de Janeiro para se recuperar antes da decisão do Estadual.