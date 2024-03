Palmeiras: Coordenador da base diz que Endrick pode repetir Ronaldo

Coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio elogiou Endrick e disse que o atacante tem tudo para ter o mesmo sucesso que Ronaldo Fenômeno, bicampeão do mundo com a seleção brasileira e eleito três vezes o melhor jogador do mundo.

O que aconteceu

JP Sampaio avaliou que Endrick já apresenta algumas características que ajudaram Ronaldo a ter tanto sucesso. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que foi ao ar hoje (18) no canal do UOL Esporte no YouTube.

O Endrick tem os quesitos que o Ronaldo tinha [na época em que tinha a mesma idade]. Tecnicamente, ele é muito bom; fisicamente - uma questão que é associada ao clube, às vezes, mas ele tem geneticamente, como o Ronaldo tinha aquela explosão -, o Endrick tem essa potência e explosão; mentalmente e de comportamento, ele é fora de série. Então, o Endrick tem tudo para ter o sucesso desses grandes que o Brasil e o mundo viram. Ele já está mostrando em números e títulos. Com 17 anos, ele tem quatro títulos no profissional. É muita coisa. Tem clube que não tem esses títulos. Pode chegar aos grandes da história .

O coordenador da base palmeirense ainda falou sobre a possibilidade de Endrick ficar no clube alviverde além da data prevista para sua ida ao Real Madrid - junho de 2024. JP Sampaio disse que o atacante está pronto para jogar na Espanha, mas admitiu que gostaria que ele ficasse mais tempo no Palmeiras.

Eu não ouvi falar [da possibilidade de o Palmeiras pedir para o Endrick ficar até o fim do ano]. Mas se precisar pedir, eu vou lá. Que ele fique pelo menos até o Mundial de 2025, que vai ser importante para a gente. Agora com o Mbappé, cheio de atacante lá, o Bellingham está muito bem. Mas, quando o Endrick chega, ele conquista o espaço dele. Sempre foi assim, desde que ele começou a subir, com 14 anos. [...] Tendo a chance, com a confiança que ele tem, e o que está produzindo, acredito que vai querer estar lá [no Real Madrid], mas se a gente tiver uma oportunidade de deixar mais tempo [no Palmeiras], a gente [deixa].

Treinos fechados para os pais de atletas

JP Sampaio avaliou que, muitas vezes, a pressão dos pais afeta o rendimento dos jovens atletas. Ele explicou que este é o motivo pelo qual os clubes fecharam os treinos para familiares de jogadores da base.

Com a verdade na frente, tudo fica mais fácil. A gente é bem claro com os pais: 'Você é pai do seu filho, quem forma o atleta é o clube'. O pai tem muito acesso à nossa assistência social, psicologia, pedagogia, os profissionais dessa área. Mas a parte técnica a gente não discute com pai. [...] E eu fico muito assustado: os pais depositam tudo isso [a pressão] nos filhos desde muito cedo. Eles saem de casa, dos empregos e depositam tudo nos filhos. E se o filho não dá certo, a carga fica nele. A gente tenta cortar e aconselha o menino a vir sozinho a partir dos 14 anos, que é a idade do alojamento. Para que o sonho seja da família, mas para evitar a pressão. Quando ele mora no clube, é melhor. Quando mora com os pais, além da pressão de treino e clube, quando chega em casa, o pai quer saber se foi bem, se foi mal. Por isso os clubes fecharam para os pais.

Problemas com drogas na base

JP Sampaio revelou que já teve que lidar com jovens que estavam usando drogas. O coordenador da base palmeirense contou como lidou com a situação e disse que o desfecho foi positivo.

Eu já tive uma situação de pegar dois jogadores usando drogas ilícitas. Falei: 'Estou contigo! Quer ajuda?' Disse que pagaria o tratamento que quisessem. E eu não falei com a família, não falei com ninguém, mas disse que não admitiria outra mentira. Fiz exames de sangue a cada 15 dias com eles. Eliminar é fácil. Trocar. E no Palmeiras, tem muita gente para trocar. Eu não falei para ninguém e eles pararam. Recentemente, encontrei um deles em outro time. Ele me disse que nunca mais e agradeceu.

Proposta do Corinthians

JP Sampaio admitiu que, além do Corinthians, já recebeu propostas de outros clubes para deixar o Palmeiras. O coordenador afirmou que está feliz no time alviverde e entende que ainda não está na hora de deixar o clube.

O Corinthians não foi o primeiro time que me fez uma proposta para assumir o departamento de futebol profissional. Estou muito feliz no Palmeiras, principalmente com as pessoas do clube. O clube é feito de pessoas. Não adianta ter toda essa estrutura e um ambiente ruim. O ambiente do Palmeiras é o que faz a diferença. Eu digo que não é que eu neguei outros clubes, mas eu ainda quero ficar no Palmeiras. A questão do Corinthians foi a minha palavra. Não sou movido por dinheiro ou por 'mudar de patamar', que seria o caso, indo para o profissional. Acho que vai acontecer algum dia, mas não é meu desejo, aquilo que eu corri atrás durante a vida. Eu cumpri minha palavra. Eu prometi isso para a Leila e para o vice-presidente. Não é que eu neguei o Corinthians ou o Bahia - que também já me procurou, eu só cumpri o que estava acordado.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.