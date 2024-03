Nottingham Forest é punido por violações de regras financeiras e perde quatro pontos no Inglês

Nesta segunda-feira (18), o Nottingham Forest foi punido por violar as Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade (PSRs) do Campeonato Inglês e perdeu quatro pontos na competição.

A equipe foi encaminhada a uma comissão independente em 15 de janeiro deste ano, após o clube admitir que havia violado o limite das regras financeiras de 61 milhões de libras (R$ 389,73 milhões) em 34,5 milhões de libras (R$ 217,23 milhões) em 2022/23.

O limite era inferior ao básico de 105 milhões de libras uma vez que o clube passou duas temporadas do período de avaliação (últimos três anos) disputando a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Por conta disso, o clube dos brasileiros Danilo e Murillo, ex-jogadores do Palmeiras e Corinthians, respectivamente, desceu da 17ª para a 18ª posição e agora ocupa a zona do rebaixamento da Premier League. O Nottingham Forest, com 21 pontos, está a um do Luton Town, o primeiro fora da degola.

A decisão foi tomada depois de dois dias de audiências neste mês de março. Apesar de a comissão dizer que o Forest demonstrou uma "cooperação excepcional", eles avaliam que a violação do clube como "grave".

"A sanção de quatro pontos não é punir Forest, mas sim ser justo com os outros clubes; para dar ao público a confiança de que quando um clube investe como o Forest fez para competir na Premier League, ele ainda precisa cumprir o limite do PSR para perdas", afirma a liga em comunicado.

O Nottingham Forest volta a campo no próximo dia 30 de março contra o Crystal Palace, em casa, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, após a Data Fifa.