Murilo supera Júnior Baiano e Roque Júnior e se isola como oitavo maior zagueiro-artilheiro do Palmeiras

O zagueiro Murilo balançou a rede pela primeira vez em 2024 ao anotar o terceiro gol do Palmeiras na goleada por 5 a 1 sobre a Ponte Preta em duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. Com isso, o defensor do Verdão superou Júnior Baiano e Roque Júnior e assumiu, de fora isolada, o oitavo lugar no ranking de maiores zagueiros-artilheiros do clube, com 17 bolas na rede.

Foi em um duelo contra a Ponte Preta, em 2022, que Murilo marcou pela primeira vez com a camisa do Verdão. Na ocasião, em compromisso da fase de grupos do Estadual, o zagueiro, recém-chegado, abriu o placar do duelo que terminou com a vitória do Palmeiras por 3 a 0. Luan e Rony marcaram os outros dois gols. Era a segunda partida de Murilo pelo Verdão, mas a primeira como titular.

Atualmente, Murilo acumula 117 jogos pelo Palmeiras, 17 gols e mais cinco assistências. No Palmeiras desde 2022, conquistou dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O zagueiro precisou de pouco tempo para se adaptar e logo se consolidou na defesa do Palmeiras. Logo em sua primeira temporada com a camisa do Verdão disputou 57 jogos e marcou 11 gols. Essa foi a temporada mais artilheira dele pelo Verdão. Diante da Ponte Preta, Murilo anotou o terceiro gol do Palmeiras, no primeiro tempo, de cabeça. Flaco López (três vezes) e Piquerez fizeram os outros.

Nas duas últimas temporadas, Murilo não cometeu nenhum erro defensivo grave. De acordo com dados do Sofascore, o jogador de 26 anos tem 89% de acerto em passe e 63 duelos aéreos ganhos em 385 ações defensivas. Buscando melhorar ainda mais esses números, Murilo tem a expectativa de estar à disposição de Abel Ferreira para o duelo da semifinal contra o Novorizontino.

Antes disso, o zagueiro se apresentará à Seleção Brasileira, mirando sua estreia pela equipe nacional. Convocado pela primeira vez, Murilo se junta à delegação de Dorival Júnior para amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, que acontecem nos dias 23 e 26 de março.