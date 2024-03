"Melhor presente do mundo", diz Bremer sobre convocação no dia de seu aniversário

Nesta segunda-feira, o zagueiro Bremer recebeu um grande presente de aniversário. No dia em que completa 27 anos, o zagueiro da Juventus foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos da Seleção Brasileira, contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. O atleta irá substituir Gabriel Magalhães, do Arsenal, cortado por lesão.

"Não poderia ter recebido um presente melhor do que esse. Poder comemorar essa notícia ao lado dos meus familiares, bem no dia do meu aniversário, é algo especial demais. Vestir a camisa da Seleção e representar o nosso país é um orgulho imenso, sempre tive esse sonho e, desde 2022, venho realizando. A sensação é cada vez melhor e seguirei me dedicando, demais, para continuar no grupo e poder conquistar títulos com a camisa verde e amarela", comentou o defensor.

"Também gostaria de dizer que fico triste pela lesão do Gabriel. Nós, atletas, infelizmente, precisamos conviver com esses problemas e, quando acontece, é algo que nos deixa bem chateados. Espero que ele volte rápido e com saúde", finalizou.

Convocado pela sexta vez, o defensor soma três partidas com a camisa do Brasil. A estreia aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em setembro de 2022, em amistoso preparatório para o Mundial de 2022. Posteriormente, atuou na derrota de 1 a 0 para Camarões e no triunfo de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, ambas as partidas válidas pela Copa.

O amistoso diante da Inglaterra acontece no próximo dia 23 (sábado), às 16 horas (de Brasília), em Wembley. Já no dia 26 (terça-feira), a equipe retorna aos gramados, dessa vez diante da Espanha, no Santiago Bernabéu.