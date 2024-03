Marcelo pede cabeça erguida e foco na sequência da temporada do Fluminense

O Fluminense foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca. O empate com o Flamengo no sábado acabou com a chance de tri do Estadual para os tricolores.

Agora, o técnico Fernando Diniz terá um longo período para trabalhar com o elenco antes do próximo compromisso.

O lateral esquerdo Marcelo utilizou as redes sociais para lamentar a saída do Carioca, mas destacou que o Fluminense segue com ambição para 2024.

"Cabeça erguida! Infelizmente não foi como queríamos, mas lutamos até o fim. Isso não para por aqui! Vamos continuar trabalhando para melhorar e dar alegria a vocês, tricolores. Confiem", escreveu.

O Fluminense vai saber na noite desta segunda-feira seus adversários na Fase de Grupos da Libertadores.