Manoel comemora primeiro jogo como titular no Fluminense após suspensão

Apesar da eliminação do Fluminense para o Flamengo no último sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca, o empate sem gols acabou sendo especial para o zagueiro Maonel, já que foi titular pela primeira vez após retornar da suspensão por doping, o que não acontecia há nove meses.

"Primeiro feliz pela atuação do time e por estar começando uma partida depois de nove meses. Muito grato a todos que me ajudaram", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

O defensor ainda destacou que a equipe mostrou um bom futebol no jogo de volta da semifinal.

"A gente fica feliz porque jogamos como o Fluminense joga. Buscando o gol a todo momento. Ficamos felizes pela atuação. No primeiro jogo não jogamos bem. Não fizemos o que o Diniz pede", declarou.

O Fluminense passa a ter um longo período sem jogos antes do próximo compromisso, já que só retorna aos gramados na estreia da fase de grupos da Libertadores, no início de abril.