O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores acontece hoje (18), às 20h (de Brasília), e o UOL montou os possíveis "grupos da morte" da competição continental.

O que aconteceu

Chaveamento pode ter River Plate (ARG) no mesmo grupo de Atlético-MG e Botafogo. O time argentino está no pote um, enquanto o mineiro está no dois e o carioca, no quatro.

O sorteio ainda pode colocar três campeões da Libertadores no mesmo grupo. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio ou Fluminense são os brasileiros nesta estatística.

Os times do pote quatro podem entrar em qualquer grupo, independentemente da nacionalidade dos demais times. Isso permite, por exemplo, que o Botafogo caia em uma chave que já contenha um time brasileiro.

Veja os possíveis grupos da morte no sorteio da Libertadores

Possibilidade 1

River Plate

Atlético-MG

Millionarios

Botafogo

Possibilidade 2