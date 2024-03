Leila cita emoção em ser primeira mulher a chefiar Seleção: "Estamos inovando"

Leila Pereira se apresentou no hotel em que a Seleção Brasileira está hospedada em Londres nesta segunda-feira. A presidente do Palmeiras fez um breve pronunciamento e destacou a sua emoção em poder chefiar a delegação brasileira nesta data Fifa de março.

"A minha maior emoção é ser a primeira mulher chefe de delegação no futebol masculino. Nós estamos inovando. Fico muito feliz. Não acho que a mulher é superior por causa de gênero, em hipótese alguma. Somos todos iguais. O mais importante é que nos estão dando oportunidades. Isso é importante para mostrar que podemos estar onde quisermos. É um prazer estar aqui com vocês", comentou.

O Brasil enfrenta a Inglaterra no dia 23, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o desafio é contra a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Esses serão os primeiros jogos do técnico Dorival Júnior no comando da equipe.

Leila dirige o Palmeiras desde dezembro de 2021. Durante esse período, o clube conquistou vários títulos no futebol masculino, incluindo Libertadores, Brasileirão da Série A, Recopa Sul-Americana e Estadual.

No feminino, o Verdão venceu a Libertadores e o Paulista. A base do time alviverde também foi responsável por vários títulos desde que ela chegou à presidência do Alviverde.

Além de Leila, o Palmeiras também conta com o zagueiro Murilo e o atacante Endrick na Seleção Brasileira.