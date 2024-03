Lateral do Palmeiras, Piquerez é desconvocado da seleção uruguaia por confusão com data de voo

O lateral esquerdo do Palmeiras, Piquerez, não estará à disposição do técnico Marcelo Bielsa para disputa dos amistosos do Uruguai nesta data Fifa de março. O jogador foi desconvocado da seleção uruguaia após confusão envolvendo o horário do voo que deveria pegar para se apresentar ao grupo.

A informação do corte de Piquerez da seleção foi publicada pelo jornal uruguaio La Oral Deportiva e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em um primeiro momento, a Federação Uruguaia de Futebol informou inicialmente que o voo do atleta para a Europa aconteceria às 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira. Contudo, no domingo de manhã, a entidade avisou ao Palmeiras e ao Piquerez que a passagem havia sido remarcada para o próprio dia 17, também às 15h, o que obrigaria um embarque imediato do lateral.

O Palmeiras conversou com a Federação Uruguaia sobre o problema e se colocou à disposição para buscar um novo voo para Piquerez, porém, a comissão técnica da seleção uruguaia optou pelo corte. O Uruguai tem amistosos marcados contra País Basco e Costa do Marfim. Os duelos acontecem nos dias 23 e 26 de março.

Dessa forma, Piquerez estará à disposição do técnico Abel Ferreira para os treinos que antecedem a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta fase, o Verdão enfrenta o Novorizontino, com data, local e horário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.