João Félix reage às vaias da torcida do Atlético de Madrid em vitória do Barcelona

Neste domingo, o atacante João Félix, do Barcelona, respondeu às vaias que sofreu da torcida de seu ex-time, o Atlético de Madrid, ao ser substituído no jogo entre as equipes pelo Campeonato Espanhol. O português foi autor de um dos gols da vitória do clube catalão por 3 a 0 em partida realizada no Estádio Cívitas Metropolitano.

"A torcida que está na bancada não sabe das coisas que se passaram durante o tempo em que estive aqui", afirmou à ESPN.

O atacante ainda falou sobre as críticas que recebe por, supostamente, não ter uma boa relação com os seus antigos companheiros.

"O que pintam de fora é que eu me dou mal com os meus companheiros e isso não é verdade. Como puderam ver, eu estava falando com o Samuel e com o Lemar e todos que passaram vieram me abraçar, falar comigo, perguntar como que eu estava, família e tudo mais. Com eles eu não tenho nada contra e eles não tem nada contra mim. O pessoal de fora não sabe o que passou aqui dentro, entendo perfeitamente as reações deles, mas talvez não seja eu o 'mal na fita' nisso", concluiu.

Félix foi contratado por uma alta quantia pelos colchoneros em 2019. Porém, seu rendimento não foi o esperado e o atleta alternou bastante entre boas e más atuações. Por conta disso, foi emprestado para o Chelsea na temporada passada e na atual para o Barcelona, com opção de compra.

Em sua passagem pelo Atlético de Madrid, o português teve, ao todo, 131 jogos, 34 gols marcados e 18 assistências distribuídas.

O Barcelona volta a campo apenas no próximo dia 30, quando recebe o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid encara o Villarreal, dois dias depois, pela mesma competição, fora de casa.