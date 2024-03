Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Feminino

Grêmio e Corinthians estreiam no Brasileirão Feminino às 20h (de Brasília) de hoje, no Estádio Airton Ferreira da Silva.

A partida será transmitida pelo Sportv. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As Brabas são pentacampeãs do Brasileirão. O Corinthians ostenta uma hegemonia no futebol feminino nacional, tendo ganhado consecutivamente as últimas quatro edições do torneio.

O Grêmio, por sua vez, ficou no meio da tabela no ano passado. Em 2022, a equipe avançou para as quartas de final, mas foi eliminada pelo Palmeiras.

Grêmio x Corinthians -- 1ª rodada do Brasileirão Feminino

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul

Data e hora: 18 de março de 2024, às 20h

Transmissão: Sportv