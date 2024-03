Globo anuncia primeira lista de jornalistas para Olimpíadas sem narradores

Do UOL, em São Paulo

Detentora dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos deste ano, o grupo Globo anunciou hoje sua primeira lista da equipe que irá a Paris para a cobertura da competição.

O grupo é formado por 49 profissionais, mas existe a expectativa que outros nomes sejam divulgados, principalmente do narrador para a cerimônia de abertura e de outros comentaristas.

Nas Olimpíadas de Tóquio, que ocorreram em 2021, a Globo definiu a equipe com 50 profissionais após atender um pedido do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a redução de 50% do grupo. A pandemia de covid-19 foi o motivo da solicitação. Narradores e executivos não foram ao Japão.

A emissora vem fazendo a opção pela narração dos grandes eventos direto dos estúdios da Globo, seguindo uma tendência que já vinha adotando, como foi na Copa do Mundo de 2022.

Nomes como Bárbara Coelho, Luis Teixeira, Carol Barcellos, Marcelo Courrege e Carlos Gil estão no grupo que fará a cobertura das Olimpíadas de Paris in loco.

Confira a primeira lista da Globo para as Olimpíadas

Chefe da Cobertura: Ricardo Bereicoa

Chefes de Reportagem: Caue Dias e Gabi Lomba

Repórteres: André Gallindo (surfe), Carlos Gil, Carol Barcellos, Débora Gares, Denise Thomas Bastos, Edgar Alencar, Felipe Brisolla, Guilherme Pereira, Guilherme Roseguini, Kiko Menezes, Marcelo Courrege, Pedro Bassan e Raphael De Angeli

Repórteres Cinematográficos: Adriano Ferreira, Beto Kaulino, Edu Bernardes, Flávio Henrique, Franciane Dahm, Jonathan Santos, Julio Aguiar, Leandro Pacheco, Luís Fernando Soncini, Marcelo Bastos, Rafael Carneiro, Rogério Romera, Raimundo Nonato, Ronaldo Gonçalo, Tatiana Bueno, Thalisson Araújo (surfe) e Ulisses Mendes

Produtores: Aline Falcone, Carol Oliveira, Cintia Barlem, Érica Hideshima, Flávio Dilascio (surfe), Guilherme Costa, Henrique Arcoverde, Lorena Dillon, Marcel Merguizo, Marcelo Barone, Marcos Guerra, Winne Fernandes

Apresentadores: Bárbara Coelho, Luís Teixeira, Marcelo Barreto e Karine Alves