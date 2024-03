Fórmula E é sustentável além dos carros elétricos? UOL conferiu de perto

A Fórmula E vende o discurso de ser sustentável dentro da pista, contando com carros 100% elétricos e com emissão neutra de carbono. Mas e fora, continua com esta ideia? O UOL checou cada detalhe no E-Prix de São Paulo, realizado no último sábado (16) no Sambódromo do Anhembi.

Copos e embalagens de papel

O copo de papel substituiu o de plástico. Durante o E-Prix, o público ganhou copos ecológicos e reutilizáveis para se hidratar. Eles ficaram disponíveis nos postos gratuitos de hidratação e também nos coolers dos vendedores de bebidas.

O isopor foi trocado por uma embalagem também de papel. No setor destinado à imprensa, lanches foram disponibilizados dentro de uma caixa similar às de isopor que podem ser encontradas em padarias e restaurantes, mas elas eram feitas de papel.

Água em caixa ou em lata. Ainda no setor destinado à imprensa, as garrafas de água de plástico, que demora mais para ser decomposto, não foram vistas. O líquido foi encontrado apenas em latas de alumínio e caixas.

Canudos biodegradáveis. Quem preferiu consumir suas bebidas com canudos, a única opção era um item em material que não agride tanto o meio ambiente quanto os tradicionais de plástico.

Copo de papel distribuído pela Fórmula E durante o E-Prix de São Paulo Imagem: Renan Liskai/UOL

Lixos de coleta seletiva espalhados

Quem circulou pelas arquibancadas e áreas do Anhembi se deparou com cestos de lixo em diversos locais. Em todos eles, foi possível encontrar a divisão da coleta seletiva: vidro, metal, plástico, papel e orgânico.

Em alguns setores, grandes caixotes onde eram depositados os sacos de lixo cheios foram vistos. Todos eles tinham a tampa com a cor específica de cada tipo de material — verde para vidro, amarelo para metal, vermelho para plástico, azul para papel e marrom para orgânico.

Veículos no estilo "Tuk-Tuk" fizeram a retirada dos lixos. Os caixotes da coleta seletiva foram esvaziados no decorrer do dia, e os sacos de lixo cheios foram levados pelo serviço de limpeza.

Caixotes de lixo reciclável no Sambódromo do Anhembi durante a passagem da Fórmula E pelo Brasil Imagem: Renan Liskai/UOL