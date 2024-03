Dorival fala sobre apresentação da Seleção, projeta amistosos e pede paciência à torcida

O técnico Dorival Júnior se apresentou junto com a Seleção Brasileira para dois amistosos da próxima data Fifa. Em Londres, na chegada ao hotel onde a delegação vai se hospedar, o treinador comentou sobre o início da preparação.

"Acredito que o contato inicial tem uma importância muita grande nesse momento. Colocar algumas coisas daquilo que desejamos e queremos que caminhem com tranquilidade, com equilíbrio", disse o ex-técnico do São Paulo.

O Brasil vai enfrentar a Inglaterra neste sábado e a Espanha na próxima terça-feira. O comandante falou sobre os adversários.

"Serão duas partidas, com certeza, muito bem jogadas, muito bem disputadas. São duas equipes que estão em um momento muito bom, vêm numa crescente há algum tempo. O Brasil se reinventa, podem ter certeza que teremos uma equipe competitiva e faremos o nosso melhor".

Casa cheia! ??? A venda de ingressos para o setor visitante no jogo entre Brasil x Inglaterra está esgotada. As seleções se enfrentam no próximo sábado (23), em Wembley, em Londres (ING), às 16h (horário de Brasília). ????????? O estádio estará lotado para o primeiro compromisso... pic.twitter.com/GUO9Cx86ch ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 16, 2024

Por fim, Dorival Jr. ainda deixou um recado para a torcida e fez um pedido.

"Que tenha um pouco de paciência, que acredite, que confie. Nos preparamos muito para um momento como esse. Eu tenho certeza que coisas boas virão acontecer aí a frente. É natural que passemos por um processo até que encontremos o melhor caminho e cheguemos aos melhores resultados", disse.

A partida contra os ingleses acontece no sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Wembley. Contra a Espanha, a Seleção entra em campo na próxima terça, às 17h30, no Santiago Bernabéu. Nestes compromissos, a Seleção entrará em campo com o seus novos uniformes.