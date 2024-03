Dorival comanda primeiro treino sob o comando da Seleção Brasileira

Na tarde desta segunda-feira, o técnico Dorival Júnior comandou seu primeiro treino à frente da Seleção Brasileira. Os convocados, que realizaram as atividades no centro de treinamento do Arsenal, se preparam para o amistoso do próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), diante da Inglaterra, em Wembley.

Com o grupo dividido, uma equipe foi para o campo com os atletas que jogaram no sábado ou folgou no fim de semana. Já o outro fez um trabalho na academia, como Rafael, Pablo Maia, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, Beraldo, Raphinha e Danilo.

"Vamos ter que ter equilíbrio para que nesses três primeiros períodos que teremos de treinamento, consigamos acelerar de alguma forma essa preparação inicial. Sabemos que não é o ideal, porém, pela capacidade de jogadores, acredito que possamos chegar a um consenso em relação a termos uma equipe já equilibrada a partir da primeira apresentação", disse Dorival Júnior.

Por fim, apenas dois jogadores não participaram do treinamento. O goleiro Léo Jardim, do Vasco, e Bremer, da Juventus. O arqueiro chegou na capital da Inglaterra no final da tarde, enquanto Bremer substituirá Gabriel Magalhães, cortado nesta segunda-feira com inflamação no tendão de Aquiles.