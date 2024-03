Diego Costa e Michel Araújo pedem desculpas após perderem pênalti pelo São Paulo

Diego Costa e Michel Araújo se manifestaram nesta segunda-feira após perderem suas respectivas cobranças de pênalti no duelo entre São Paulo e Novorizontino, no último domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, pedindo desculpas à torcida tricolor pela eliminação precoce no torneio.

Diego Costa foi o sexto batedor do São Paulo na disputa. Após as cinco primeiras cobranças de cada equipe, o zagueiro foi o primeiro representante tricolor nas alternadas, mas acabou chutando muito longe do gol, mandando por cima do travessão. O Novorizontino, por sua vez, converteu seu arremate e acabou carimbando a classificação.

"Agradecer o apoio da nação tricolor e pedir desculpa pelo erro, já acertei tantas vezes e dessa vez eu errei! Mas, são nesses momentos que crescemos como grupo e individualmente para os desafios que estão pela frente. Sei o quanto isso era importante para nós todos e também sei que grandes coisas estão por vir", escreveu Diego Costa em suas redes sociais.