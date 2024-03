Desfalcado de convocados, Palmeiras terá cerca de dez dias livres antes da semifinal do Paulista

O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5 a 1 na noite do último sábado, na Arena Barueri, para se classificar à semifinal do Campeonato Paulista. Antes desse próximo duelo decisivo, o Verdão terá cerca de dez dias de preparação. De acordo com a tabela da Federação Paulista de Futebol, os jogos da semi acontecem no dia 27 de março.

A equipe não terá compromissos na próxima semana, já que o calendário para devido à Data Fifa. O técnico Abel Ferreira, inclusive, terá mais alguns desfalques nesse período, além dos lesionados Dudu, Bruno Rodrigues e Gustavo Gómez. O zagueiro Murilo e o atacante Endrick estarão à serviço da Seleção Brasileira, enquanto o meio-campista Richard Ríos se apresenta à seleção colombiana.

A presidente Leila Pereira também estará longe do Verdão, já que será a chefe de delegação da Seleção Brasileira. O Brasil tem compromissos marcados contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março. O primeiro duelo acontece em Wembley e o segundo no Santiago Bernabéu. A Colômbia, por sua vez, enfrenta a Rômenia e a Espanha, nos dias 22 e 26.

O elenco palmeirense recebeu três dias de folga após a goleada sobre a Ponte Preta. Dessa forma, tem domingo, segunda-feira e terça-feira livres. A delegação se reapresenta na Academia de Futebol na quarta-feira e treinará de olho no Novorizontino, que garantiu a vaga na semi após vencer o São Paulo, nos pênaltis.

As datas, locais e horários do confronto ainda não está definido. O Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol resolverá essa situação ao longo da semana. A FPF precisa aguardar o sorteio da fase de grupos da Libertadores para poder ajustar a tabela.

O time comandado por Abel Ferreira disputa sua 11ª semifinal consecutiva. Além disso, vai em busca de conquistar o tricampeonato do Estadual de forma invicta. O clube tem, até o momento, nove vitórias e quatro empates.