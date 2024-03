Decisivo no Santos, Jair fala sobre recuperação de lesão e projeta semi contra o Bragantino

O jovem zagueiro Jair assumiu uma responsabilidade enorme no último domingo. Ele bateu o pênalti que confirmou a classificação do Santos sobre a Portuguesa, na Vila Belmiro, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Paulista.

Depois de converter a última cobrança, o garoto revelou que o time treinou penalidades durante a semana. Ele ainda falou sobre o processo de recuperação após uma grave lesão no joelho sofrida no ano passado. O jogador realizou um trabalho de fortalecimento muscular antes de ficar à disposição de Fábio Carille.

"A gente treinou bastante pênaltis durante a semana, graças a Deus tive a oportunidade de bater e fui coroado com o gol. Tenho que agradecer à comissão pela confiança. Agradecer a Deus pelo gol e por ter ajudado a classificar o time", disse o defensor à TNT Sports.

"Está sendo um pouco difícil a adaptação, venho de uma lesão e, infelizmente, o clube caiu de divisão. Mas todos têm me dado muito suporte, tanto dentro quanto fora de campo. Fizeram todo um trabalho comigo para ganho de massa, e aos poucos a gente vai evoluindo, ganhando confiança nas partidas", acrescentou.

O adversário do Peixe na próxima fase será o Red Bull Bragantino. Jair projetou a partida e vê o Santos com chances de chegar à final do Paulistão.

"A gente vem fazendo um bom trabalho desde o início da temporada. Agora vamos ter um tempo para treinar melhor e evoluir. A torcida pode esperar um time bem empenhado, bastante focado. Se Deus quiser vamos fazer uma grande partida", avaliou.

O duelo entre Santos e Bragantino ainda não teve data, horário ou local definidos pela FPF. O confronto está previsto para 27 de março, com mando do Peixe. Após cinco anos de longe do mata-mata, o time tenta voltar à decisão depois de oito temporadas.