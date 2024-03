Corinthians: Pedro Raul retoca harmonização facial. Veja o que mudou

O atacante Pedro Raul, do Corinthians, aproveitou o período sem jogos oficiais do time para passar por um procedimento estético.

O que aconteceu

Retoque em harmonização facial. Pedro Raul já havia passado pelo procedimento há um ano e meio e agora fez uma manutenção em preenchimentos faciais.

Pequena mudança no nariz. Além dos procedimentos de manutenção, Pedro Raul fez uma pequena mudança na ponta do nariz.

Na chegada ao Corinthians, o atacante admitiu que gosta de se cuidar. Em entrevista à Corinthians TV, ele disse que "não é largado" e disse que ser considerado bonito não é um problema.

Bom início no Corinthians. Anunciado como reforço do Corinthians no dia 2 de fevereiro, Pedro Raul estreou logo no dia 4, na derrota diante do Novorizontino por 3 a 1. Nos últimos dois jogos em que atuou, ele marcou duas vezes, contra Santo André e São Bernardo